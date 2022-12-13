Владимир Путин: за поставками дальнобойного оружия Украине последует ответ России

Глава РФ рассказал о необходимости отодвигать опасность от границ государства.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что за поставками дальнобойного оружия Вооруженным силам Украины последует ответ со стороны Москвы. Об этом глава государства упомянул в ходе своей речи перед членами Федерального собрания, выступая с ежегодным посланием к сенаторами и депутатам. Политик пояснил, что требуется как можно дальше отодвигать внешнюю угрозу от государственных границ страны.

Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они являются.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию

