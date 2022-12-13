Глава РФ рассказал о том, что украинские военные подражают и разделяют идеологию нацистов Второй мировой войны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что неонацисты на Украине не скрывают, чьими наследниками они являются. Соответствующее заявление в ходе выступления перед сенаторами и депутатами сделал глава государства, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Политик напомнил парламентариям о том, что шевроны частей нацистов СС (запрещена на территории РФ как экстремистская и террористрческая организация) пользуются у Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) особой популярностью, а их руководство и бойцы даже не скрывают этого.

В ВСУ и Нацгвардии Украины особой популярностью пользуются шевроны "Das Reich", "Мертвая голова", "Галичина", других эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки Вермахта. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что недавно одна из бригад ВСУ получила наименование "Эдельвейс". Он напомнил, что во времена ВОВ такое название носила дивизия фашиста Адольфа Гитлера, которая участвовала в депортации еврейского населениях, казнила военнопленных, проводила карательные миссии партизан Югославии, Греции, Италии и Чехословакии.

* - Das Reich", "Мертвая голова", "Галичина" - нацистские, экстремистские, антисемитские, террористические организации времен Второй мировой войны. Сейчас они находят отражение в войсках Украины.

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Фото и видео: Послание к Федеральному собранию