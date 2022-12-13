Путин: Запад "выпустил джина из бутылки" и погрузил в хаос целые регионы

Глава РФ напомнил о войнах, которые развязывали власти Белого дома.

Глава государства Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания рассказал о том, что у него складывается такое впечатление, что обвинения в адрес России нужны коллективному Западу для того, чтобы на геополитической арене страны забыли о том, что на самом деле натворил Запад, когда погрузил целые мировые регионы в хаос. По словам политика, недружественные государства выпустили "джинна из бутылки". Таким образом лидер РФ прокомментировал бесконечные обвинения Кремля, сделанные на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос. Владимир Путин, президент РФ

Политик пояснил, что на Западе многие граждане понимают, что их политическое руководство ведет страны к духовной катастрофе. На текущий момент согласно оценкам американских экспертов, в результате войн, которые были развязаны США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, а еще более 38 миллионов стали беженцами.

Путин заявил, что Киев совершал потуги получить ядерное оружие.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию