Глава РФ рассказал о готовности к противодействию РФ со стороны ВСУ еще до начала СВО.

Переговоры киевского режима с коллективным Западом о поставках систем противовоздушной обороны, боевых самолетов и другой техники проводились еще до начала российской специальной военной операции на Украине. В частности, режим президента Владимира Зеленского говорил о стремлении заполучить собственное ядерное оружие якобы для национальной обороны. Соответствующее заявление в ходе ежегодного послания к членам Федерального собрания сделал глава государства Владимир Путин, выступая в Гостином дворе.

... И систем ПВО, и боевых самолетов, и другой тяжелой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично. Владимир Путин, президент РФ

Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию