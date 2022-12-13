Киев готовил карательную акцию в Донбассе, заявил Путин

Глава РФ напомнил о планах ВСУ атаковать территорию ДНР и ЛНР к февралю прошлого года.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Киевский режим готовил карательную акцию на Донбассе. Об этом сенаторам и депутатам рассказал глава государства в ходе своей ежегодной речи - Послания к Федеральному собранию. Политик пояснил, что у Москвы нет сомнений в том, что уже к февралю 2022 года со стороны Вооруженных сил Украины все было подготовлено к новой наступательной операции в регионе конфликта.

Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой, карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал целью Запада оторвать исторические территории от России.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию

