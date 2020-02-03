Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии

Разговор касался мирового рынка углеводородов.

Как сообщила пресс-служба Кремля вечером 3 февраля, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов. Разговор состоялся по инициативе Саудовской Аравии.

Уточняется, что обе стороны выразили готовность к координации действий в формате "ОПЕК плюс" для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка.

Ранее мы сообщали о том, что цена нефти Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года. В свою очередь, баррель нефти WTI также теперь стоит ниже 50 долларов. Американские СМИ сообщили о снижении спроса на 1/5 в Китае из-за коронавируса. КНР — крупнейший импортер нефти в мире.

Видео: YouTube / VOA News