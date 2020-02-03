Цена нефти Brent опустилась ниже $55 впервые с января 2019 года

Эксперты и профильные СМИ единогласно заявляют о падении цен на нефть по всему миру. Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до отметки ниже 55 долларов. С 3 января 2019 года – это минимальный показатель. В свою очередь, баррель нефти WTI также теперь стоит ниже 50 долларов.
Ранее американские СМИ сообщили о снижении спроса на 1/5 в Китае из-за коронавируса. КНР — крупнейший импортер нефти в мире.
Ранее мы сообщали о том, что крупнейшие банки России снизили ставки рублевых вкладов.
Видео: CareerOneStop / YouTube
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