Крупнейшие банки России снизили ставки рублевых вкладов

В конце января волну снижения ставок запустили Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк.

За последнюю неделю февраля 2020 года ставки депозитов упали в 5 из 10 крупнейших банков страны, сообщают "Ведомости". Также стоит отметить, что два банка — РСХБ и "ФК Открытие" — снизили ставки повторно. Всего за январь проценты по рублевым депозитам снизили 21 из 30 крупнейших розничных банков.

Так, например, 31 января в Сбербанке ставка розничного депозита упала 4,5% годовых. А в РСХБ максимальный процент в рознице упал до 6% годовых.

Пресс-служба госбанка объяснила подобное снижение ставок изменением обстановки на рынке.

Банки начали снижать ставки рублевых вкладов для населения еще весной 2019 года. Банкиры утверждали, что они пошли на этот шаг из-за падение ключевой ставки.

Еще одной причиной снижения ставок могло послужить торможение потребительского кредитования и кредитования малого бизнеса. К тому же, на действия банков влияет конкуренция — банкиры следят за действиями друг друга.

Гендиректор аналитического агентства "Бизнесдром" Павел Самиев считает, что падение продлится еще несколько месяцев, а дальнейшая ситуация будет зависеть от цен на нефть, состояния мировой экономики, ситуации на валютном и фондовом рынках. По мнению экспертов, если экономические показатели не изменятся, ЦБ плавно снизит ключевую ставку до 5,75%.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко также пояснил, что в случае, если инфляция разгонится до 5% в годовом выражении, а курс доллара вырастет до 65–70 рублей, то ставки вернутся на нынешний уровень.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 7 февраля.

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