В ЦБ заявили, что все системно значимые банки России должны подключиться к сервисам СБП

Сейчас только Сбербанк и Совкомбанк не подключены к системе.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме 15 июня заявила, что к 1 июля все системно значимые банки России должны подключиться к сервису переводов от физлиц в адрес компаний в Системе быстрых платежей (СБП).

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее призвал крупные российские банки подключиться к этой системе к 1 июля. Согласно информации на сайте СБП, в настоящий момент к сервису не подключены только два крупных банка из списка системно значимых. Речь идет про Сбербанк и Совкомбанк, пишет ТАСС.

И для малого бизнеса, как объявил президент, все затраты до конца года будут возмещены из бюджета, чтобы малому бизнесу было легче начать пользоваться этим сервисом, - сказала Набиуллина.

Напомним, что 11 июня Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Регулятор отмечает, что мировая и российская экономика восстанавливаются быстрее прогнозов. Инфляция также складывается выше прогноза ЦБ.

Видео: YouTube / Россия 24