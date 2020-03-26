Владимир Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

Итоги разговора президента РФ с мировыми лидерами приводит РИА "Новости".

Президент России Владимир Путин в рамках виртуального саммита G20 выступил с несколькими предложениями по борьбе с распространением коронавируса.

Путин предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда, участники которого смогут заимствовать средства оттуда. Также президент предложил разработать подход по восстановлению пострадавших от коронавируса экономик. Кроме того, глава государства заявил о возможном создании "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, а также направить усилия ВОЗ на выявление эпидемий коронавируса в странах, где невозможно провести тестирование.

Путин также выступил с введением моратория на транзакции и ограничения по товарам первой необходимости.

Президент России также предупредил лидеров стран о главных последствиях пандемии коронавируса, одним из главных он назвал долгосрочную безработицу.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин участвовал во встрече G20 из кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Это был первый в истории саммит "большой двадцатки" по видеосвязи. Саудовская Аравия стала инициатором проведения чрезвычайного саммита по пандемии COVID-19.

Видео: kremlin / YouTube