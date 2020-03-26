Президент России Владимир Путин участвовал во встрече из кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это был первый в истории саммит "большой двадцатки" по видеосвязи. Саудовская Аравия стала инициатором проведения чрезвычайного саммита по пандемии COVID-19.

Президент России Владимир Путин участвовал во встрече из кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Ранее генсек ООН заявил, что борьба с COVID-19 потребует плана "военного времени".

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, Правительство России