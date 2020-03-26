Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Это был первый в истории саммит "большой двадцатки" по видеосвязи. Саудовская Аравия стала инициатором проведения чрезвычайного саммита по пандемии COVID-19.
Президент России Владимир Путин участвовал во встрече из кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Ранее генсек ООН заявил, что борьба с COVID-19 потребует плана "военного времени".
Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News, Правительство России
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