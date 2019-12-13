Владимир Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

Президент России дал ряд поручений по итогам заседания президиума Госсовета 31 октября.

В пятницу, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин поручил сообщать ему о мерах по обеспечению российских медработников служебным жильем.

Кроме того, президент дал задание до 2024 года выделить не менее 550 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Путин также поручил принять меры по предоставлению доступа региональным частным медицинским учреждениям к государственной базе данных.

Ранее Путин назвал поддержку первичного звена здравоохранения недостаточной. Первичным звеном здравоохранения в РФ являются поликлиники для взрослых и детей, скорая и неотложная помощь, акушерские, фельдшерские пункты и женские консультации.

Мы сообщали, что Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года.

Видео: Kremlin / YouTube