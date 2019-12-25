Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Наталия Орейро еще в июне 2020 года сказала о желании получить российское гражданство. Эта идея пришла ей просто участия в шоу Ивана Урганта, где он в шутку предложил ей стать гражданкой РФ.
Актриса, несмотря на получения гражданства, останется жить в Аргентине, так как ее сын там ходит в школу.
Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в сериале "Дикий ангел".
Фото: Instagram / @nataliaoreirosoy
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