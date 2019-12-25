Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро

Наталия Орейро еще в июне 2020 года сказала о желании получить российское гражданство.

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Наталия Орейро еще в июне 2020 года сказала о желании получить российское гражданство. Эта идея пришла ей просто участия в шоу Ивана Урганта, где он в шутку предложил ей стать гражданкой РФ.

Актриса, несмотря на получения гражданства, останется жить в Аргентине, так как ее сын там ходит в школу.

Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в сериале "Дикий ангел".

Фото: Instagram / @nataliaoreirosoy