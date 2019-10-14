Она заметила, что для оформления заявки на гражданство РФ нужно заполнить "целую кучу бумаг".

Уругвайская артистка Наталья Орейро решила получить российское гражданство. Она рассказала, что посетила посольство РФ в Аргентине и подала документы на получение российского паспорта. Они находятся на рассмотрении.

Орейро рассказала, что чувствует духовную связь с Россией.

Я сказала, что для меня это была бы честь. Наталья Орейро, певица

Она вспомнила, что на передаче у Ивана Урганта в шутку говорила, чтобы Владимир Путин дал ей российское гражданство.

Орейро заметила, что для оформления заявки на гражданство РФ нужно заполнить "целую кучу бумаг".

Ранее Наталия Орейро исполнила на русском языке "Здесь птицы не поют".