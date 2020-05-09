Наталия Орейро исполнила на русском языке "Здесь птицы не поют"

Россияне оценили этот поступок и оставили множество похвальных комментариев.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро необычным образом поздравила россиян с 75-летием великой Победы. Латиноамериканская артистка исполнила фрагмент композиции Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют" на русском языке. Видео опубликовали в аккаунте официального фан-клуба певицы в Instagram.

Россияне оценили этот поступок и оставили множество похвальных комментариев. Певицу называли потрясающей, самой лучшей и классной.

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро очень популярна не только на своем континенте, но и во всем мире. Особенно при этом ее любят в России. Певица несколько раз приезжала в нашу страну с концертами.

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы.

Видео: Instagram/ natalia_oreiro_world