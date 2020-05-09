Мэр Москвы отметил, что в этом году торжественно отметить праздник помешала коронавирусная инфекция.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы. Он выразил ветеранам слова благодарности и признательности, а также пообещал, что приложит все усилия для победы над новым врагом, который в этом году помешал празднику.

9 мая – самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр Москвы отметил, что в этом году торжественно отметить праздник помешала коронавирусная инфекция. Но в этом же время он выразил уверенность, что даже изоляция и ограничения не смогут отнять праздничное настроение в День Победы.

Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны. Но для тепла наших сердец не существует физических преград. Сергей Собянин, мэр Москвы

Космонавты с МКС поздравили россиян и ветеранов с Днем Победы.

Видео: ВК/ Сергей Собянин