Космонавты с МКС поздравили россиян и ветеранов с Днем Победы

Поздравление записывали на фоне копии Знамени Победы.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы. Космонавты записали видео на фоне копии Знамени Победы. Ролик на YouTube опубликовал Роскосмос.

Война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней. Она объединила многие народы. Иван Вагнер

Копия Знамени Победы была доставлена на МКС в преддверии праздника. После записи видеообращения копию вернули обратно на Землю.

Валентина Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе.

Видео: YouTube/ Роскосмос