Космонавты с МКС поздравили россиян и ветеранов с Днем Победы

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы. Космонавты записали видео на фоне копии Знамени Победы. Ролик на YouTube опубликовал Роскосмос.
Война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней. Она объединила многие народы.
Иван Вагнер
Копия Знамени Победы была доставлена на МКС в преддверии праздника. После записи видеообращения копию вернули обратно на Землю.
Валентина Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе.
Видео: YouTube/ Роскосмос
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