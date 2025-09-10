Замруководителя аппарата мэра Москвы Старовойтова нашли мертвым в его квартире

По всей видимости, у чиновника возникли проблемы с сердцем.

В Москве без признаков жизни в квартире обнаружили заместителя руководителя аппарата мэра Алексея Старовойтова. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Предварительно известно, что 46-летнего чиновника 30 июня нашла его супруга. Причиной смерти Старовойтова, предположительно, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Алексей Старовойтов работал на своей должности с 2011 года. В его обязанности входило руководство над организационными и технологическими процессами в мэрии Москвы. За За весь период службы он зарекомендовал себя как один из ключевых управленцев городского аппарата.

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Фото: Piter.tv