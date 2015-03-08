Трамвайную линию запустили на проспекте Академика Сахарова.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети. Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

Трамвайную линию запустили на проспекте Академика Сахарова. Вместе с этим состоялся запуск нового столичного маршрута №90 от метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала. По нему будут идти односекционные трамваи нового поколения "Львенок-Москва" с автономным ходом.

Собянин отметил, что до конца 2025 года будет запущен один диаметральный маршрут. Он добавил, что для запуска новой линии пришлось создать новый тип трамваев.

Ранее мы сообщали, что в Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин