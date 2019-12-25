В Москве началась обязательная верификация пользователей каршеринга

Власти рассказали о том, как можно будет воспользоваться сервисом жителям Москвы и других городов.

Обязательная верификация пользователей сервиса по каршерингу через Mos ID началась в Москве с 1 сентября 2025 года. Администрация города уведомила, что для прохождения верификации водителю понадобится полная учетная запись, созданная на портале mos.ru. Это получится сделать при наличии номера телефона российского мобильного оператора. При этом жители других населенных пунктов, приезжающие в столицу и желающие воспользоваться услугами каршеринга, проходят верификацию по тем же правилам, что и местное население.

Известно, что пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 года. Также местными властями предусмотрен тестовый период в несколько поездок, во время которых пользователи будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию аккаунта. В случае отсутствия подтверждения личности доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения человеком верификации через официальный сайт mos.ru. Правительство полагает, что верификация пользователей каршеринга позволит заранее ограничивать доступ к аренде для тех лиц, которые регулярно нарушают ПДД. При эт ом правоохранительные органы получат возможность быстрее устанавливать личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин