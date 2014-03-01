Каршеринги в Петербурге соревнуются в "аховых" ценах

Цена одной поездки у разных операторов может отличаться на тысячи рублей.

Каршеринговые сервисы в Санкт-Петербурге перешли к новой ценовой политике, из-за которой стоимость идентичной поездки у разных операторов теперь может отличаться более чем на тысячу рублей. Горожанам приходится тщательно сравнивать тарифы перед заказом автомобиля, чтобы избежать существенных переплат.

Как выяснило издание "Фонтанка", проведя сравнительный анализ, разница в стоимости суточной аренды для поездки на 300 километров (например, из Юнтолово в Выборг и обратно) между крупнейшими сервисами оказалась значительной. Дороже всего оказался "Яндекс Драйв", запросивший за поездку 7060 рублей. "Ситидрайв" предложил цену в 6394 рубля. "Делимобиль" с акционной ценой в 5923 рубля без скидки оказался бы самым дорогим — 8150 рублей.

Однако итоговая сумма может вырасти за счет дополнительных списаний. Все операторы взимают плату за превышение лимита километражa и времени. Например, "Яндекс Драйв": 16,63 руб./км и 7,98 руб./мин, "Делимобиль": 15,93 руб./км и от 5,61 руб./мин, "Ситидрайв": списывает 2686,95 руб. сразу, а затем начисляет 15,17 руб./км.

Основными причинами роста и дифференциации цен эксперты называют резкое подорожание новых автомобилей (средняя цена превышает 3 млн рублей), увеличение затрат на обслуживание, ремонт, топливо и лизинговые платежи. Это вынуждает операторов отказываться от агрессивных акций и пересматривать тарифную сетку, перекладывая растущие издержки на пользователей.

Фото: Piter.TV