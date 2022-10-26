Каршеринг в Москве с 1 сентября будет доступен только пользователям с Mos ID

Сергей Собянин считает, что такая мера позволит снизить аварийность на улицах города.

Верификация через mos.ru станет обязательной для пользователей каршеринга в Москве с 1 сентября 2025 года. Соответствующей информацией через собственный Telegram-канал поделился мэр города Сергей Собянин. Российский чиновник заметил, что столица страны считается мировым лидером по количеству автомобилей, находящихся в каршеринге. Ежедневно при помощи сервиса поездки осуществляют более 150 тысяч пользователей. В настоящее время подобная верификация уже ведется для сотрудников курьерских служб и для сервиса электросамокатов. Местные власти считают, что такая мера показала высокую эффективность, так как аварийность на дорогах с начала 2025 года упала на 60 процентов.

Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID. . Верификация не займет много времени, достаточно будет подтвердить учетную запись онлайн. Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава столицы пояснил, что проверка пользователей каршеринга позволит в дальнейшем администрации заранее ограничивать доступ к аренде для тех граждан, которые регулярно нарушают ПДД, а правоохранительным органам быстрее устанавливать личность человека, находившегося за рулем транспортного средства, случае автомобильной аварии или чрезвычайной ситуации.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин