Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны Ивановым

Глава государства почтил память покойного.

Президент России Владимир Путин лично приехал на церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Траурная церемония проходила в Центральной клинической больнице. Глава государства возложил цветы к гробу и пообщался с близкими родственниками покойного.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова. Он отметил, что бывший министр всегда брался за сложные направления работы, используя свои знания и опыт.

Иванов скончался в возрасте 73 лет 26 июня. Спецпредставителя президента похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном Александром.

Сергей Иванов занимал должность министра обороны РФ в 2001–2007 годах. Он провел военную реформу – сократил срок службы по призыву и развивал в стране контрактную систему. Экс-министр обороны был награжден орденами "За личное мужество", Красной звезды, Почета, "За военные заслуги" и другими.

Фото: сайт Кремля