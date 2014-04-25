Экс-министра обороны Иванова похоронят рядом с сыном на Троекуровском кладбище

Похороны бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова пройдут 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА Новости.

Спецпредставитель президента Иванов скончался в 73 года в пятницу, 26 июня. Причина смерти не уточнялась экс-политка. Он хотел, чтобы его похоронили рядом с сыном, который погиб в 2014 году. 38-летний Александр Иванов утонул во время отдыха в ОАЭ.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье . Также глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что Иванов был опытным государственным деятелем, который действовал во благо обороноспособности страны.

Сергей Иванов руководил Министерством обороны РФ с 2001 по 2007 год. После этого его назначили первым заместителем председателя правительства и зампредседателя правительства. В 2022 году он перешел на работу в администрацию президента.

Также Иванов стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ. Благодаря его усилиям, она стала одним из ключевых проектов российского спорта.

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