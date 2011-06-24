Умер бывший глава Минобороны Сергей Иванов

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила в Telegram-канале Единая лига ВТБ.
В публикации отметили, что Сергей Иванов стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес весомый вклад в развитие турнира. Благодаря его инициативе, Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта.
Сергей Иванов руководил Минобороны, с весны 2001 года до февраля 2007 года, затем был вице-премьером и первым вице-премьером.
В 2016 году получил должность специального представителя президента. Этот пост он оставил в феврале 2026 года. До этого экс-министр с декабря 2011 года возглавлял администрацию президента.
За годы карьеры Иванова награждали орденами "За личное мужество", Красной звезды, Почета, "За военные заслуги" и другими. Также был отмечен Почетной грамотой правительства РФ.
Ранее мы сообщали, что умер бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов.
Фото: официальный сайт Единой Лиги ВТБ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все