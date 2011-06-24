Умер бывший глава Минобороны Сергей Иванов

Он занимал пост министра обороны с 28 марта 2001 года по 15 февраля 2007-го.

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила в Telegram-канале Единая лига ВТБ.

В публикации отметили, что Сергей Иванов стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес весомый вклад в развитие турнира. Благодаря его инициативе, Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта.

Сергей Иванов руководил Минобороны, с весны 2001 года до февраля 2007 года, затем был вице-премьером и первым вице-премьером.

В 2016 году получил должность специального представителя президента. Этот пост он оставил в феврале 2026 года. До этого экс-министр с декабря 2011 года возглавлял администрацию президента.

За годы карьеры Иванова награждали орденами "За личное мужество", Красной звезды, Почета, "За военные заслуги" и другими. Также был отмечен Почетной грамотой правительства РФ.

Ранее мы сообщали, что умер бывший первый замминистра иностранных дел Владимир Титов.

Фото: официальный сайт Единой Лиги ВТБ