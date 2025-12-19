  1. Главная
Сегодня, 14:28
Собянин: Москва сохранила положительную экономическую динамику в 2025 году

По его словам, властям столицы удалось реализовать и выполнить практически все задачи.

Москва сохранила положительную экономическую динамику в 2025 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, минувший год был непростым, но власти Москвы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономик. Собянин отметил, что удалось реализовать и выполнить практически все задачи, которые стояли перед столицей.

Если посмотреть на валовой региональный продукт в этом году, надеюсь, что подрастем больше, чем на 2%. И в целом, если посмотреть динамику за прошедшие годы, с 2019 года мы нарастили региональный продукт на 28%.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы сообщали, что Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети.

Видео: официальный сайт президента России

