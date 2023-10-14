Владимир Путин назвал ровными отношения России и Грузии

Глава России напомнил о провокации Грузии против Южной Осетии.

Российско-грузинские отношения сейчас ровные. оответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в обще общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Российский президент уточнил, что ухудшение отношений между Содружеством независимых государств и Тбилиси связано с провокацией со стороны грузинского руководства в отношении Южной Осетии. В Москве считают, что у сотрудничества по линии СНГ и добрососедских отношений существуют намного больше экономических выгод, чем работа вне этих рамок.

Отношения у нас сейчас ровные, у них тоже большой интерес к сотрудничеству с соседями. Причем здесь СНГ, непонятно. Они, на мой взгляд, сами виноваты, это их выбор. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru