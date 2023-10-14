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Путин: страны "Золотого миллиарда" теряют позиции в мире по объективным причинам

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Глава России оценил ситуацию в мировой экономике.

Международные отношения в мире переживают необратимые перемены. В частности, "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают собственное геополитическое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе.

Мы все это хорошо видим - переживают необратимые перемены. Теперь уже точно можно сказать - необратимые перемены. Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики - потому что это база, за которой следует все остальное. 

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о последствиях из-за использования Израилем тяжелой техники в Газе.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, глобальный юг, запад, золотой миллиард, снг, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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