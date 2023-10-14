Путин: страны "Золотого миллиарда" теряют позиции в мире по объективным причинам

Международные отношения в мире переживают необратимые перемены. В частности, "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают собственное геополитическое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе.
Мы все это хорошо видим - переживают необратимые перемены. Теперь уже точно можно сказать - необратимые перемены. Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики - потому что это база, за которой следует все остальное.
Владимир Путин, президент РФ
Путин заявил о последствиях из-за использования Израилем тяжелой техники в Газе.
Фото и видео: Kremlin.ru
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