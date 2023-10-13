Путин заявил о последствиях из-за использования Израилем тяжелой техники в Газе

Глава РФ рассказал о необходимости остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Проведение наземной военной операции еврейского государства в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе. По мнению политика, Ближний Восток ожидают совершенно неприемлимые потери среди мирного населения палестинского анклава. Речь идет о практически двух миллионах граждан, которые находятся на территории. Москва призвала стороны конфликта остановить кровопролитие.

Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах - это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. Владимир Путин, президент РФ

Он добавил, что сейчас "более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки". "Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами", - сказал российский лидер.

Путин: Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС.

Фото и видео: Kremlin.ru