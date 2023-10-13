Путин: Россия не рукоплещет и не зубоскалит из-за ситуации в ЕС

Глава РФ оценил экономические показатели Глобального Юга, БРИКС и ЕС.

Российский президент Владимир Путин, говоря об экономической ситуации в европейском регионе, публично рассказал о рецессии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе. Политик пояснил коллегам, что Москва не радуется по этому поводу и даже не зубоскалит, а лишь фиксирует факт. В странах СНГ по большинству показателей регистрируется позитивная динамика. В частности, за период в январе-июне общий рост уровня ВВП составил 2,2 процента.

Скажем, в той же еврозоне – да, у них там, вроде, в этом году будет небольшой рост, 0,5%, но основные промышленно-развитые экономики Евросоюза ушли в минус: минус 0,1%, минус 0,2%, минус 0,3%. В некоторых прибалтийских странах – минус 3%. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что увеличение промышленного производства составляет ещё больше – 2,7% в странах СНГ.

Путин: Россия может удовлетворить потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Фото и видео: Kremlin.ru