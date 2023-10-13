Путин: Россия может удовлетворить потребности партнеров по СНГ в продовольствии

Глава РФ оценил ситуацию на продовольственном рынке.

Глава государства Владимир Путин заявил, что Москва готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельскохозяйственной продукции, будет собрано свыше 130 миллионов тонн зерна в этом году. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе сделал президент Владимир Путин. Политик уточнил, что потребности коллег и друзей в рамках международного формата будут удовлетворены. Он напомнил, что в 2022 году страна собрала исторически рекордный урожай. Речь идет о 158 миллионах тонн. В текущем году также фиксируются значительные показатели.

Уже свыше 130 миллионов тон, примерно 134-135 млн... Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru