Владимир Путин напомнил о глубинной причине региональной проблемы.

Обострение на Ближнем Востоке – является результатом провальной политики со стороны Америки, которая не была озабочена поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе сделал президент Владимир Путин. Политик напомнил коллегам на мероприятии о том, что квартет международных посредников в регионе для решения кризиса не использовался. В результате независимое палестинское государство так и не было создано.

Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему... Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о развязывании конфликтов странами, теряющими статус гегемона.

Фото и видео: Kremlin.ru