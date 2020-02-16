Путин заявил о развязывании конфликтов странами, теряющими статус гегемона

Глава РФ напомнил о госперевороте в Киеве.

Узкая группа стран на геополитической арене не хочет понять, что утрачивает статус гегемона, поэтому разжигает региональные конфликты на планете. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе. Глава государства уточнил, что украинский кризис долгие годы готовился Западом для того, чтобы довести проблему до текущего, острого и горячего этапа конфронтации. Однако в Москве настаивают на том, что кризис начался еще в 2014 году, после государственного переворота на Украине.

Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал обострение на Ближнем Востоке масштабной трагедией.

Фото и видео: Kremlin.ru