Путин назвал обострение на Ближнем Востоке масштабной трагедией

Глава РФ рассказал о провале политики США в регионе.

Глава государства Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта масштабной трагедией, ставшей итогом провальной политики США на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе. Ситуацию в регионе политик назвал беспрецедентным обострением палестино-израильского кризиса.

...В в ходе которого убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон. То, что случилось, та масштабная трагедия, которую переживают израильтяне и палестинцы, стало прямым результатом провальной политики США на Ближнем Востоке. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России.

Фото и видео: Kremlin.ru