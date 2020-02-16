Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России

Глава РФ рассказал о том, что страна изучить предложение Александра Лукашенко.

Российский президент Владимир Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством Москвы. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе сделал глава государства. Политик заметил, что мероприятие запланировано на 8 октября 2024 года. Москва собирается учесть инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что требуется использовать различные события на арене международного сотрудничества.

Предлагаем 8 октября следующего года... Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующее мероприятие Владимир Путин, президент РФ

Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады.

Фото и видео: Kremlin.ru