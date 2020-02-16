Путин высказался об аплодисментах нацисту в парламенте Канады

Глава РФ напомнил о том, как Канада и Украина пригласили и чествовали нациста Второй мировой войны.

Российский президент Владимир Путин заявил, что ему было дико было смотреть, когда в канадском парламенте местные законодатели и украинский президент Владимир Зеленский рукоплескали нацисту времен Второй мировой войны. Глава государства назвал этот процесс отвратительным и ужасным. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе сделал президент Владимир Путин. Политик выразил надежду на то, что в странах СНГ такого никогда не произойдет. При этом Москва призвала международных партнеров знать историю и прошлое.

Это просто отвратительно, ... когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru