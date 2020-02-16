Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана

Глава РФ оценил региональный конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Москва готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, а соответствующие переговоры страны можно организовать на территории российской столицы. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета глав Содружества независимых государств в узком составе сделал президент Владимир Путин. Политик заметил, что для начала можно организовать встречу на уровне профильных министерств, чтобы специалисты начали заниматься выработкой мирного плана.

На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. РФ готова оказать нашим партнерам в этом всемирное содействие. Согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Владимир Путин, президент РФ

Дополнительно власти в Москве будут способствовать тому, чтобы армянско-азербайджанские переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут позже политические лидеры этих стран. Владимир Путин заметил, что оставляет выбор за сторонами, но готов сформировать необходимые условия для совместной работы.

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Фото и видео: Kremlin.ru