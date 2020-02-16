Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ

Глава РФ отметил утерю самоидентичности народов республик.

Украина изначально не участвовала в формате Содружества Независимых Государств в полную силу. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате. По словам политика, Киев изначально уклонился от полномасштабного взаимодействия. По мнению главы государства, перед народами стоит выбор о том, следует ли им сохранить собственную идентичность или нет. В Москве уверены, что работа в формате СНГ дает им такую возможность и только усиливает позицию.

Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности". Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации. Владимир Путин, президент РФ

Путин вручил президенту Киргизии орден Почета.

Фото и видео: Kremlin.ru