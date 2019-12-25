Он считает, что в мире начнётся вторая волна эпидемии.

Владелец S7 рассказал о сроках возобновления международного авиасообщения. Владислав Филев сделал это в интервью газете "Коммерсантъ".

По мнению бизнесмена, международные рейсы возобновятся только в апреле 2021 года. Он отметил, что меры самоизоляции приведут к тому, что коронавирусом заболеет небольшое количество человек — поэтому в мире начнётся вторая волна эпидемии, так как не выработается коллективный иммунитет.

Филев добавил, что во второй волне также запретят международные перелёты. Поэтому авиация начнёт восстанавливаться только через год.

Ранее были раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию.