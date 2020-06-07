Странный зелёный оттенок появляется на экранах смартфонов после разблокировки или когда активированы тёмный режим.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Пользователи отметили, что "зеленый экран" можно заметить, когда смартфон находится в режиме разблокировки и когда активированы тёмный режим.

Предполагается, что соответствующая неисправность образовалась после обновления операционной системы до версии iOS 13.5.

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Видео:zollotech