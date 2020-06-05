В сети появился первый 3D-макет iPhone 13

Смартфон выйдет только в 2021 году.

Японский IT-портал Mac Otakara обнародовал предполагаемый черновой 3D-макет iPhone размером 5,5 дюймов, который, предположительно, относится к серии смартфонов iPhone 13. Интернет-портал MacRumors не исключает, что макет создан на основе слухов и домыслов о предстоящей новинке.

В случае, если Apple в самом деле разрабатывает подобный гаджет, то, он будет преемником бюджетного 5,4-дюймового устройства, которое, предположительно войдет в семейство iPhone 12. Макет имеет размеры корпуса, аналогичные самому маленькому iPhone 12. Фронтальная камера будет спрятана в выемке верхней части дисплея. Модули основной камеры отмечены точками.

На макете iPhone 13 показан USB-Type C. Mac Otakara отмечает, что макет, вероятно, является лишь одним из прототипов дизайна.

Ранее партнер Apple намекнул на задержку выхода iPhone 12.

Видео: YouTube/ Mac Otakara