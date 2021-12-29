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Владельцы Пушкинской карты смогут сходить по ней в кинотеатры
Сегодня, 13:07
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Владельцы Пушкинской карты смогут сходить по ней в кинотеатры

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Однако посетить показ зарубежного кинофильма не получится.

Во вторник, 11 января, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что с 1 февраля по Пушкинской карте можно будет сходить и в кино. 

Однако действие карты распространяется только отечественные фильмы, созданные при поддержке Минкульта, а также "золотую коллекцию" отечественных картин, созданных до 1991 года. Таким образом, посетить какой-либо зарубежный фильм будет нельзя.

Номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит 5 тыс. рублей.

Художественный руководитель Интерьерного театра рассказал о финансовых проблемах и попытках их решения.

Фото: Pexels

Теги: петербург, пушкинская карта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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