Номинал "Пушкинской карты" в 2022 году составит 5 тыс. рублей

С помощью этой карты молодые люди смогут купить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на презентации культурной программы "Пушкинская карта", что номинал такой карты с 1 сентября по 31 декабря 2021 годасоставит 3 тыс. рублей. В 2022 году он будет равняться 5 тыс. рублей.

С помощью "Пушкинской карты" молодые люди с 14 до 22 лет могут купить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

Голикова подчеркнула, что в России потенциальной аудиторией проекта является 13 млн молодых россиян. По ее словам, с помощью проекта учреждения смогут получить дополнительное финансирование.

Молодые люди сами голосуют своим решением, в какие учреждения культуры приходить, и здесь очень важен репертуар. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Вице-премьер подчеркнула, что молодые люди, которые в этом году получат 3 тыс. рублей на посещение культурных учреждений, получат их и в 2022 году.

Видео: ВК/Культура.РФ