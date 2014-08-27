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Владельцам Единой карты петербуржца доступны новые сервисы
Сегодня, 15:34
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Владельцам Единой карты петербуржца доступны новые сервисы

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Более 500 тыс. человек пользуются картой.

Владельцам Единой карты петербуржца доступны два новых сервиса – "Цифровое здравоохранение" и "Активность", сообщает пресс-служба Смольного. 

Благодаря сервису "Цифровое здравоохранение" владельцы карты смогут получать актуальную информацию о своем медучреждении, к которому они прикреплены по полису ОМС. Также петербуржцы смогут узнать о своих отмененных или предстоящих записях к врачу. 

Благодаря сервису "Активность" горожане смогут вести историю своей физической активности. Например, отслеживать количество пройденных шагов. Более того, за прохождение 10 000 шагов в сутки будут начисляться 3 балла. Баллы можно потратить на билеты, к примеру, в городские музеи и театры. 

Более полумиллиона человек уже пользуются Единой картой петербуржца Сбербанка. Единой картой петербуржца можно платить не только за товары и услуги, но и за проезд в общественном транспорте. Для этого нужно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Петербурге, в том числе, льготный и "Подорожник". Также Единую карту петербуржца теперь можно подключить к Apple Pay.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Теги: единая карта петербуржца, сервисы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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