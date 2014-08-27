Владельцам Единой карты петербуржца доступны новые сервисы

Более 500 тыс. человек пользуются картой.

Владельцам Единой карты петербуржца доступны два новых сервиса – "Цифровое здравоохранение" и "Активность", сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря сервису "Цифровое здравоохранение" владельцы карты смогут получать актуальную информацию о своем медучреждении, к которому они прикреплены по полису ОМС. Также петербуржцы смогут узнать о своих отмененных или предстоящих записях к врачу.

Благодаря сервису "Активность" горожане смогут вести историю своей физической активности. Например, отслеживать количество пройденных шагов. Более того, за прохождение 10 000 шагов в сутки будут начисляться 3 балла. Баллы можно потратить на билеты, к примеру, в городские музеи и театры.

Более полумиллиона человек уже пользуются Единой картой петербуржца Сбербанка. Единой картой петербуржца можно платить не только за товары и услуги, но и за проезд в общественном транспорте. Для этого нужно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Петербурге, в том числе, льготный и "Подорожник". Также Единую карту петербуржца теперь можно подключить к Apple Pay.

Фото: пресс-служба Сбербанка