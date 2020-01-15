Более полумиллиона человек уже пользуются Единой картой петербуржца Сбербанка

Еще 30 тысяч карт ждут своих получателей в офисах Сбера.

Более 530 тысяч Единых карт петербуржцев было выдано Сбербанком на Северо-Западе за время существования проекта. Еще 30 тысяч карт ждут своих получателей в офисах Сбера. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Единой картой петербуржца можно платить не только за товары и услуги, но и за проезд в общественном транспорте. Для этого нужно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Петербурге, в том числе, льготный и "Подорожник".

У карты есть мобильное приложение, доступное для скачивания на iOS и Android. При помощи раздела "Социальный калькулятор" владелец карты может узнать о доступных мерах соцподдержки. В "Городском диалоге" можно принять участие в опросах и повлиять на жизнь и развитие города. Особенно активные получают подарки от партнеров Единой карты петербуржца.

Единая карта петербуржца – удобный и выгодный инструмент. Она помогает экономить бюджет за счет акций партнеров, которых уже более 350, а им, в свою очередь, стимулировать продажи и увеличивать клиентскую базу. Кроме этого, у держателей ЕКП есть возможность накапливать и тратить бонусы "СберСпасибо". Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка в Петербурге. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, или обратиться к работодателю. Выпуск карты займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск можно также по горячей линии, через приложение Сбербанк Онлайн и мобильное приложение банка.

Фото: пресс-служба Сбербанка