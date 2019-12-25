Единую карту петербуржца теперь можно подключить к Apple Pay

Добавить карту в свой кошелек на Apple могут клиенты банков ВТБ и Сбербанк.

Держателям Единой карты петербуржца (ЕКП) стал доступен сервис бесконтактной оплаты Apple Pay. Добавить карту в свой кошелек на Apple могут клиенты банков ВТБ и Сбербанк. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Для добавления ЕКП нужно зайти в приложение Wallet на iPhone или Apple Watch, нажать на значок "+" и следовать инструкциям.

Петербуржцам также напомнили, что пользователи ЕКП могут ездить на петербургском метрополитене за 33 рубля. С проектом "Единая карта петербуржца" сотрудничают 350 партнеров проекта, предоставляющих скидки от 3 до 50%.

Уже более полумиллиона человек пользуются Единой картой петербуржца Сбербанка. Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка в Петербурге. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, или обратиться к работодателю. Выпуск карты займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск можно также по горячей линии, через приложение Сбербанк Онлайн и мобильное приложение банка.

Фото: пресс-служба Сбербанка