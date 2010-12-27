Владельца пиццерии на Петроградке оштрафовали за антисанитарию

В середине августа несколько человек заразились сальмонеллезом, поев в этом кафе.

Петроградский районный суд оштрафовал владельца кафе "Chorizo pizza", расположенного на улице Академика Павлова, 8/1, за антисанитарию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

В середине августа несколько человек, в их числе дети, заразились сальмонеллезом, поев в этом кафе. Проверка Роспотребнадзора выявила в "Chorizo pizza" нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В частности, грязная посуда хранилась вместе с чистой, а столовые приборы не дезинфицировались. Кроме того, в пиццерии не было специальных цехов по хранению и изготовлению пищи, а площадь помещений не соответствовала мощности организации.

Владельца кафе оштрафовали на 40 тысяч рублей. В настоящий момент заведение не работает. Принимаются все меры по устранению нарушений.

Ранее мы писали, что более 15 человек отравились курицей в ресторане на канале Грибоедова.

Фото: pixabay.com