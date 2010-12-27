Четверо детей отравились сальмонеллой в петербургском кафе

Все они полакомились пирожным "тирамису".

Сразу четверо детей отравились в одном из петербургских кафе. Все они полакомились пирожным "тирамису", в котором обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщили на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Первыми в больнице оказались двое детей из многодетной семьи. Симптомы острого отравления настигли их с разницей в сутки: сначала лихорадка началась у девятилетнего мальчика, а затем у его младшей сестры. Больных отправили в НИИ детских инфекций, где они познакомились еще с двумя пострадавшими, которые посещали то же кафе.

Родители обеих семей отправились жаловаться к руководству ресторана, но в ответ пришла лишь отписка. Тогда они обратились к Роспотребнадзору, сотрудники которого нашли в заведении ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

На данный момент в Роспотребнадзоре проверяют, кто именно готовил зараженный "тирамису". Это может быть, как кухня самого ресторана, так и сторонний изготовитель.

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Фото: Pixabay