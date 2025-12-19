Россельхознадзор запретил продажу партии пельменей, в которых нашли сальмонеллу

Россельхознадзор рассказал о том, что товар заблокирован для продажи при помощи "Меркурия".

Региональное управление Россельхознадзора запретило продажу партии пельменей из Омской области торговой марки "Знатные продукты", в которой ранее были обнаружены бактерии рода сальмонелла и листерия. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что лабораторные исследования продукции проводились ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" из Приморского филиала. Специалисты пояснили, что н текущий момент в системе ФГИС "Меркурий" аннулирован производственный ветеринарный сертификат на данную небезопасную партию. таким образом власти страны исключили возможность дальнейшего оборота товара.

Подтвердили наличие нарушений ветеринарно-санитарных норм. В пробах выявлены: в пельменях "Омские люкс" - бактерии рода сальмонелла и Listeria monocytogenes; в пельменях "Малютки" - бактерии рода листерия. сообщение Россельхознадзор

Известно, что пельмени этой торговой марки продавались не только в местных магазинах, но и в крупных торговых сетях "Лента" и "Магнит", а также распространялись на торговых площадках "Купер" и "Мегамаркет", по заявлению от журналистов новостного агентства "ТАСС". В Россельхознадзоре по Омской области заметили, что регулярно регистрировали нарушения у индивидуального предпринимателя Карпова С. М., который является производителем полуфабрикатов марки "Знатные продукты". В частности, в продукции находились вещества, не указаны в маркировке: ДНК курицы и сои находились в пельменях "Царские" и "Малютки", а также в котлетах "Говяжьи".

