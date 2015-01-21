Бизнесмен не имеет на данный момент статуса подозреваемого.

Владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле с детьми, допросили по уголовному делу. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы СК РФ по региону. В Алтайском крае ведется расследование по факту травмирования двух девочек. Ранее в местных СМИ заявили, что предприниматель был задержан в аэропорту Толмачево. Однако в СК РФ опровергли эту информацию.

Владельца батута допросили в рамках расследования дела, у него пока нет никакого статуса. Его никто не задерживал, он сам приехал для допроса. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что инцидент произошел 30 мая около торгового центра "Район" Барнауле. Там перевернулся батут с детьми. Пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии. Одна из девочек переведена на аппарат ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ за ненадлежащее оказание услуг, нарушающее требование безопасности.

Фото: Piter.tv